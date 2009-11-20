День рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

16 Предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 63 года.

Перед тем как возглавить Русскую православную церковь Кирилл долгие годы был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриархом Московским и всея Руси его избрали в январе этого года.

За годы служения Русской православной церкви Кирилл несколько раз посещал Беларусь. Один их последних визитов был в Витебске.

С днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил Президент Беларуси.

– Находясь на Патриаршем престоле, Вы подаете пример неустанной религиозной и общественной деятельности, направленной на утверждение идеалов добра, справедливости, человеколюбия и милосердия, поддержание стабильности и согласия в обществе. Неизгладимое впечатление в сердцах сограждан оставил Ваш недавний визит, мудрые слова благословения и духовного напутствия жителям Белой Руси, – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Патриарху здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии в высоком служении Церкви и Отечеству.