День рождения главного вуза страны: БГУ исполнилось 88 лет

Сегодня вуз – это единый комплекс, в состав которого входят университет, сеть образовательных, научно-исследовательских учреждений, унитарных предприятий и филиалов.Подготовка специалистов в БГУ ведется на 15 факультетах по 53 специальностям, а специализаций – около трёхсот. Каждый год здесь учатся более 24 тысяч человек. Среди преподавателей большинство кандидатов наук, каждый шестой – доктор. Университет успешно сотрудничает с зарубежными вузами и центрами, а у нас обучается много иностранных студентов, которые считают образование в БГУ престижным.