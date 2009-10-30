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День рождения главного вуза страны: БГУ исполнилось 88 лет

30 октября 2009 08:00
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Сегодня вуз – это единый комплекс, в состав которого входят университет, сеть образовательных, научно-исследовательских учреждений, унитарных предприятий и филиалов.Подготовка специалистов в БГУ ведется на 15 факультетах по 53 специальностям, а специализаций – около трёхсот. Каждый год здесь учатся более 24 тысяч человек. Среди преподавателей большинство кандидатов наук, каждый шестой – доктор. Университет успешно сотрудничает с зарубежными вузами и центрами, а у нас обучается много иностранных студентов, которые считают образование в БГУ престижным.
# общество # Образование

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