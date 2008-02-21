День родного языка отмечают сегодня в мире

Эта дата была провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО девять лет назад с целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей. На сегодняшний день в мире говорят более чем на 6 тысячах языков. При этом некоторые малые народности не имеют даже письменности. По данным ЮНЕСКО, каждый месяц исчезают два языка. Именно поэтому ООН предложила всем государствам-членам в 2008 году разработать мероприятия, направленные на поощрение и защиту всех языков, и особенно тех, что находятся на грани исчезновения.