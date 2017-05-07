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День радио, телевидения и связи отмечают 7 мая работники медиа-сферы

07 мая 2017 10:10
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Новости Беларуси. В приподнятом настроении 7 мая работники радио, телевидения и связи. Профессиональный праздник отмечают те, кто помогает познавать мир, делает его краше, понятнее и интересней. Новые игроки на информационном поле меняют расстановку сил, но не конечный результат.

Устойчивый рейтинг СТВ формируют новости, яркие шоу, увлекательные проекты. 16-й год в медиа-пространстве наш телеканал создают настоящие профессионалы, работающие только для вас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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