День пророка Наума и праведного Филарета Милостивого отмечают православные

Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в честь своего небесного покровителя отслужил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.Согласно житию, отличался Святой необыкновенной добротой и отзывчивостью к окружающим. Его дом разграбили во время одной из арабо-византийских войн. Несмотря на это, остатки своего богатства, скот и запасы он раздал беднейшим соседям, пострадавшим больше его. Этим он вызвал возмущение жены и детей, но неизменно отвечал, что дающему воздастся сторицею.