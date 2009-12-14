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День пророка Наума и праведного Филарета Милостивого отмечают православные

14 декабря 2009 12:33
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Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в честь своего небесного покровителя отслужил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.Согласно житию, отличался Святой необыкновенной добротой и отзывчивостью к окружающим. Его дом разграбили во время одной из арабо-византийских войн. Несмотря на это, остатки своего богатства, скот и запасы он раздал беднейшим соседям, пострадавшим больше его. Этим он вызвал возмущение жены и детей, но неизменно отвечал, что дающему воздастся сторицею.
# общество

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