Сегодня в республике проживает около двух с половиной миллионов пенсионеров.

Это одна пятая всего населения cnhfys. Есть среди них и долгожители: около семисот бабушек и дедушек перешагнули столетний рубеж, более 19 тысяч уже отметили 90-летний юбилей.

Пенсионное обеспечение - одно из важнейших направлений социальной политики в стране. На эти цели расходуется десятая часть ВВП. Государство заботится не только о материальном благосостоянии пожилых людей, но и об организации их досуга. Сегодня в Беларуси работают территориальные центры социального обслуживания населения и социальные пункты в сельской местности.

Численность населения старше шестидесяти увеличивается во всем мире. Через 20 лет ожидается, что каждый шестой житель планеты будет пенсионного возраста.