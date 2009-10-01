Прямой эфир

День пожилых людей отмечают в Беларуси

01 октября 2009 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в республике проживает около двух с половиной миллионов пенсионеров.

Это одна пятая всего населения cnhfys. Есть среди них и долгожители: около семисот бабушек и дедушек перешагнули столетний рубеж, более 19 тысяч уже отметили 90-летний юбилей.

Пенсионное обеспечение - одно из важнейших направлений социальной политики в стране. На эти цели расходуется десятая часть ВВП. Государство заботится не только о материальном благосостоянии пожилых людей, но и об организации их досуга. Сегодня в Беларуси работают территориальные центры социального обслуживания населения и социальные пункты в сельской местности.

Численность населения старше шестидесяти увеличивается во всем мире. Через 20 лет ожидается, что каждый шестой житель планеты будет пенсионного возраста.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 сентября 2009 19:03

Без границ и штампов

30 сентября 2009 19:02

Изъято свыше 26 тонн наркотиков

30 сентября 2009 19:01

Собачник-убийца