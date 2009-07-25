День пожарной службы

Белорусские огнеборцы сегодня принимают поздравления.

История праздника начинается с 1853 года. Тогда городская дума утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Позже такие же подразделения были созданы и в других белорусских городах.

В 1998 году Президент Александр Лукашенко подписал указ о выведении службы из состава МВД и присоединении ее к МЧС.

Сегодня это хорошо организованная, прекрасно оснащенная и укомплектованная профессионалами высшего класса служба.

В парке Горького сегодня прошли праздничные гулянья. Поздравить пожарных пришли не только участники художественной самодеятельности, но и служащие роты почетного караула.