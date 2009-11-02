День поминовения умерших

Представители католической конфессии вспоминают умерших предков. На всех местах захоронений прошли поминальные литургии, а сотни верующих посетили могилы своих родственников.

Первый понедельник ноября в этом году у католиков Беларуси совпал с днем поминовения усопших. Потому, несмотря на будни, люди идут на кладбища — вспомнить о предках.

Этот обычай появился почти тысячу лет назад, а через некоторое время был официально принят католической церковью. Целую неделю в храмах будут звучать молитвы об усопших. В эти дни верующие молятся о полном отпущении грехов тех душ, которые пребывают в чистилище.

Алексанр Кашкевич – епископ Гродненской епархии Римско-католической церкви в Беларуси:

На святой мессе мы молились за всех. За наших умерших родителей, сестер, братьев. Самых близких нашему сердцу мы помним в наших молитвах.

Несмотря на то, что сегодня праздник католический, на кладбище немало и православных верующих. Галина Павловна пришла навестить своих умерших родителей — за неделю до Дмитриевской Субботы.

Галина Друженя:

Сегодня очень красивый день, солнечный. Праздник католический, много народу на кладбище. Поэтому именно сегодня мы пришли для того, чтобы убрать могилу.

Есть у Дедов и свои поверья. Считается, что в этот день души умерших предков приходят в дом, чтобы посмотреть, как живут их внуки и правнуки. Залетают души через окна и открытые двери. Поэтому стекла перед этим праздником обязательно мыли. Через чистое окно душам якобы легче пробраться.

Завершением дня по традиции должен стать ритуальный ужин, где принято вспоминать, как жили предки, рассказывать о них детям. Число блюд обязательно должно быть нечетным. Кроме того, на стол кладут больше столовых приборов — для душ умерших.

Перед ужином в доме открывали все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Во время трапезы вспоминали их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Этот праздник не только дань предкам, но и время подумать о вечном.