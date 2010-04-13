День поминовения или Пасха для усопших - у православных христиан сегодня Радуница

Во всех храмах Беларуси прошли панихиды. Многолюдно было и на кладбищах. В этот день принято навещать могилы близких, молиться, зажигать свечи.

Песнопения, зажженные свечи и вечная память. По традиции, Радуница начинается с панихиды. Службы прошли во всех храмах Беларуси. По религиозному календарю Радуницу отмечают на девятый день от Пасхи. Поэтому само слово обозначает «радость», от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.

Отец Владимир Уваров, протоиерей:

Мы, как христиане, приносим радость каждому, кто этого достоин. Но среди нас есть и живые, и умершие, которых мы поминаем, помним и тоже желаем им радости — радости о воскресшем Господе.

За души этих умерших в церкви Святого благоверного князя Александра Невского молятся ежедневно. Храм расположен на военном кладбище. Здесь захоронены солдаты русско-турецкой и Великой Отечественной войн. Люди приносят цветы, убирают могилы, зажигают свечи.

Имя этого человека всегда на слуху. Классик белорусской литературы Якуб Колос похоронен возле родителей. Памятник без излишеств — вялiкi беларускi валун. И здесь всегда любимые цветы Колоса.

Могилы близких сегодня навещают тысячи людей. Многие, как и наши предки, приносят куличи и блины. Однако священники напоминают: главное назначение Радуницы — пища духовная.