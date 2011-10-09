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День почты отмечают во всем мире

09 октября 2011 14:30
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Несмотря на развитие новых средств связи, в том числе интернета и мобильных телефонов, люди по-прежнему продолжают писать письма и отправлять посылки. Сегодня международная почта говорит почти на 7 тысячах языках своих клиентов.

На территории Беларуси первые письма отправились по маршруту «Москва – Смоленск – Могилев – Минск - Вильно» в 1667 году. Первая почтово-телеграфная станция была построена в 1896 году в Минске. Позже такие же появились еще в 15 городах, в том числе в Витебске, Гродно, Могилеве, Гомеле и Бобруйске.

А с 1947 года наша республика стала полноправным членом Всемирного почтового союза. Сегодня в Беларуси услуги населению предоставляют почти 4 тысячи отделений и пунктов почтовой связи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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