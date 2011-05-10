День Победы в Витебске

А вот раритетная военная техника в Витебске больше всего понравилась его самым маленьким жителям.

Сегодня можно было не только сфотографироваться у машин боевой славы. Ребята забирались прямо на технику, представляя себя защитниками Отечества. Здесь установлены все символы Победы.

Внушительная коллекция реальных орудий времен войны вызывает восторг у ребятишек. Не говоря про легендарный танк Т-34, вертолеты и самолеты. А боевая разведывательная дозорная машина на площади появилась впервые.

Николай Мацкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Лучшая награда для нас, что мы остались живы. Это величайший, яркий, геройский праздник советского народа против агрессоров.

К празднику площадь Победы пополнилась еще одним экспонатом, правда, войны 1812 года. В знак преемственности воинских поколений у Вечного огня выстроились гусары, солдаты Великой Отечественной и современные кадеты. Исторический ритуал завершился первым залпом орудия.

Посмотреть на праздничный Витебск сегодня можно было и с воздуха. Для всех желающих — вертолетные экскурсии над городом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».