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День Победы в Витебске

10 мая 2011 11:03
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А вот раритетная военная техника в Витебске больше всего понравилась его самым маленьким жителям.

Сегодня можно было не только сфотографироваться у машин боевой славы. Ребята забирались прямо на технику, представляя себя защитниками Отечества. Здесь установлены все символы Победы.

Внушительная коллекция реальных орудий времен войны вызывает восторг у ребятишек. Не говоря про легендарный танк Т-34, вертолеты и самолеты. А боевая разведывательная дозорная машина на площади появилась впервые.

Фото. День Победы в Витебске

Фото. День Победы в Витебске

Николай Мацкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Лучшая награда для нас, что мы остались живы. Это величайший, яркий, геройский праздник советского народа против агрессоров.

К празднику площадь Победы пополнилась еще одним экспонатом, правда, войны 1812 года. В знак преемственности воинских поколений у Вечного огня выстроились гусары, солдаты Великой Отечественной и современные кадеты. Исторический ритуал завершился первым залпом орудия.

Посмотреть на праздничный Витебск сегодня можно было и с воздуха. Для всех желающих — вертолетные экскурсии над городом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. День Победы в Витебске

# общество # Фотофакт # 9 мая в Беларуси и в мире

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