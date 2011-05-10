День Победы в Могилеве

В Могилеве же праздник отмечают и на воде. Ветеранов первыми пригласили в путешествие на новом теплоходе.

Прогулочный теплоход по Днепру в Могилеве пустили специально по случаю праздника. Главные его пассажиры сегодня — конечно же, ветераны Великой Отечественной.

Для Могилева такой речной теплоход — событие долгожданное. К слову, сегодня ветераны смогли прокатиться на нем совершенно бесплатно. Такой необычный подарок не только фронтовикам, но и всем горожанам пришелся по душе.

Скорость теплохода — 35 км/час. А прогулочные маршруты расписаны вплоть до Орши через Александрию и Шклов. Из желающих прокатиться с ветерком сегодня на пирсе выстраивались целые очереди.

Также этот теплоход в будущем будут использовать для перевозки спасателей в чрезвычайных ситуациях. Он способен подойти к любому населенному пункту даже по мелководью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».