День памятников и исторических мест отмечают в мире

Исторический же центр Минска представляет собой территорию площадью более 100 гектаров, на которой находятся Минское замчище, Верхний город, примыкающий к нему квартал, а также два предместья — Раковское и Троицкое.

Таким образом, более 200 зданий имеющих культурную ценность. Вскоре пополнит список значимых реликвий и восстановленная Свято-духовская церковь.

Свято-духовская церковь была построена в середине 17 века. Существует версия, что по примеру Минской церкви строились храмы в Брюсселе, Кракове и других городах Европы. Белорусская «Святодуховка», так ее называют археологи, имела уникальное строение в стиле Северного Возрождения, а главный фасад, единственный в Беларуси расписанный фресками, образующими как бы внешний иконостас. Но в течение 300 лет здание трансформировалось и несколько раз перестраивалось.

Последний раз ее своды выдели здесь в 1936, именно в этом году храм был взорван. И кто бы мог подумать, сейчас под этим газоном буквально на глубине одного метра сохранились уникальные элементы: фундамент, подвалы, переходы и даже пол, выложенный разноцветной плиткой.

Первые раскопки в Верхнем городе проводили в 70-е, ученые пытались установить конкретное расположение разрушенного храма. Тогда все было сровнено с землей, а о святыне никакого намека.

Сергей Тарасов был свидетелем археологических исследований. Вспоминает, что при вскрытии фундамента была даже обнаружена крипта, в которой были найдены захоронения священников 17-18 века. Но в то время углубляться в истории перестали и раскопанное – закопали.

Вернулись к пропавшей с лица столицы церкви лишь в 21 веке. Проект воссоздания храма уже прошел экспертизу и необходимые согласования. Восстановят его на историческом месте.

Вот только «новоиспеченная реликвия» из разряда духовного перейдет в светский. В здании расположится детская филармония на 280 мест. Остаток древнего фундамента станет частью экспозиции, его накроют специальной платформой, чтобы сохранить хрупкое сооружение от «землятрясения», которое провоцирует метро. Помимо того, по восстановленным чертежам будет сделана и крытая галерея, которая когда-то соединяла храм с корпусом женского монастыря, ныне это музыкальная школа № 10. Полномасштабное воскрешение памятника культуры начнется сразу после праздника воскрешения Господне.

Анастасия Дехтяр, Сергей Курков, Андрей Зарецкий, телекомпания СТВ.