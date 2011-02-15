День памяти воинов-интернационалистов: митинг-реквием на Острове мужества и скорби в Минске

На всём пространстве бывшего Союза отмечают 22-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Эта война длилась более девяти лет, став самой продолжительной в ХХ веке. Огненными афганскими дорогами прошли 32 тысячи белорусов. Около 800 из них домой так и не вернулись.

В республике сегодня проживают 25,5 тысяч ветеранов боевых действий, проходивших на территории других стран, и большинство из них — воины-афганцы.

Памятные мероприятия проходят сегодня по всей республике. Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложили венки и цветы. Митинг-реквием собрал воинов-интернационалистов, родных и близких погибших солдат, представителей силовых ведомств, госорганов и общественных организаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Слатвинский, ветеран войны в Афганистане:

Когда мы уже пересекали реку, ехали по мосту, на советской территории мы видели праздничные транспаранты, оркестры. И люди с таким же воодушевлением, с радостью и со слезами на глазах, с фотографиями своих сыновей, мужей, близких встречали. И у нас как-то прекратился смех в машине, и на глаза навернулись слезы.

Хотелось бы в этот день пожелать руководителям всех государств благоразумия, чтобы никогда больше не было поводов к тому, чтобы были такие праздники со слезами на глазах.

К воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане обратился Президент Александр Лукашенко. «Мы всегда будем помнить о подвиге воинов-интернационалистов, которые, несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую землю мир и покой. Многие белорусы не вернулись из горнила той войны, и мы отдаем дань уважения живым и склоняем голову перед светлой памятью погибших героев», — говорится в обращении. Глава государства пожелал воинам-интернационалистам, их родным и близким мирного неба, здоровья и счастья.