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День памяти князя Александра Невского

06 декабря 2007 08:27
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Сегодня православные верующие отмечают День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского - предводителя русского воинства, одержавшего победу над шведами на берегах Невы в 1240 году. Церковь причислила Александра к лику святых. Мощи его по велению Петра Первого были перенесены в 1724 году в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. В годы Великой Отечественной войны имя героя было поднято на высоту. В июле 1942 года был учрежден орден Александра Невского.
# общество

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