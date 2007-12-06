День памяти князя Александра Невского

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского - предводителя русского воинства, одержавшего победу над шведами на берегах Невы в 1240 году. Церковь причислила Александра к лику святых. Мощи его по велению Петра Первого были перенесены в 1724 году в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. В годы Великой Отечественной войны имя героя было поднято на высоту. В июле 1942 года был учрежден орден Александра Невского.