День отца отмечают в Беларуси. Этот праздник появился в стране всего год назад

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День отца – один из самых молодых праздников в стране, который появился буквально год назад. В 2022 году Указ об его установлении подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересную информацию опубликовал Белстат, где составили статистический портрет белорусских пап. Это женатый человек, который проживает в городе, имеет профессионально-техническое или высшее образование и работает в строительной или транспортной сфере. На начало года в стране проживали 3 миллиона 313 тысяч мужчин в возрасте 18 лет и старше.