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День отца отмечают в Беларуси. Этот праздник появился в стране всего год назад

21 октября 2023 07:34
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День отца – один из самых молодых праздников в стране, который появился буквально год назад. В 2022 году Указ об его установлении подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День отца отмечают в Беларуси. Этот праздник появился в стране всего год назад-1

Интересную информацию опубликовал Белстат, где составили статистический портрет белорусских пап. Это женатый человек, который проживает в городе, имеет профессионально-техническое или высшее образование и работает в строительной или транспортной сфере. На начало года в стране проживали 3 миллиона 313 тысяч мужчин в возрасте 18 лет и старше.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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