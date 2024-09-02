День народного единства: почему этот праздник не только про историю? Анонс «По существу»

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщик для того, чтобы поговорить о смыслах и идеях.

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире, старт 2 сентября в 18:30.