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День народного единства: почему этот праздник не только про историю? Анонс «По существу»

02 сентября 2024 09:10
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Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщик для того, чтобы поговорить о смыслах и идеях.

День народного единства: почему этот праздник не только про историю? Анонс «По существу»-2

Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире, старт 2 сентября в 18:30.

# День народного единства

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