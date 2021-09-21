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День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск

21 сентября 2021 17:16
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Новости Беларуси. 21 сентября Вооруженные Силы Беларуси отмечают День мотострелков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск-1

Этот праздник является свидетельством признания заслуг воинов-пехотинцев перед Отечеством. Именно 21 сентября 1941 года 1-й Московской мотострелковой дивизии, доблестно сражавшейся в начальный период войны на белорусской земле, было присвоено высокое звание гвардейской. Традиции поколения победителей сегодня свято хранятся и приумножаются нынешними защитниками. Личный состав успешно осваивает модернизированные образцы техники, на высоком профессиональном уровне выполняет учебно-боевые задачи и достигает цели по укреплению обороноспособности страны.

День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск-4

Ярослав Юсевич, командир мотострелковой роты:
70-80 % бойцов-военнослужащих к нам приходят прямо со школы – по приходу в Вооруженные Силы они еще дети, подростки, юноши. И моя задача, чтобы через полтора года вышли настоящие мужчины, которые способны защищать свою Родину, государство с оружием в руках.

День мотострелков. 21 сентября отмечает праздник самый многочисленный род войск-7

Отличительная черта современного обучения – практическая направленность. Около 80 % занятий у мотострелков проходят на танкодромах и полигонах. Используются и современные технологии в качестве специальных тренажеров. Сегодня мотострелковые подразделения считаются самыми многочисленными и составляющими основу оперативных командований армии страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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