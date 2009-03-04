День милиции отмечают сотрудники правоохранительных органов Беларуси

Начав свою историю в революционном 17-м с народной, милиция стала официальным органом БССР в 19-м. В двадцатые годы она боролась с интервентами, вооружёнными бандами и контрреволюцией. В Великую Отечественную охраняла военные и хозяйственные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. И в наше время сотрудники и военнослужащие МВД делают всё возможное для безопасности людей на работе и дома, в праздники и будни. Оперативная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой.



Сегодня для всех милиционеров обязательны парадная форма: белая рубашка и китель. 4-го марта в Беларуси отмечают День милиции. Однако, несмотря на праздник, очень многие люди в погонах проведут это день на посту. К тому же, в День милиции есть у правоохранителей и повод для грусти. По традиции, сегодня принято вспоминать сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Во главе с министром МВД милиционеры принесли сегодня цветы к монументу в честь погибших при исполнении. Легли сюда и венки от иностранных делегаций. Память погибших героев почтили минутой молчания.



Однако, по этой же самой традиции в этот день вспоминают и отмечают самых мужественных и смелых. Белорусская милиция должна быть образцом преданного служения народу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. "На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились настоящее мужество, отточенный профессионализм, высокая гражданская ответственность", - говорится в поздравлении.