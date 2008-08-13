Прямой эфир

День Левши отметят сегодня около 10% белорусов

13 августа 2008 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Примечательно, что в дошкольных заведениях и школах республики уже несколько лет как отказались от практики переучивания.

Психологи и  педагоги  считают,  что дети-левши  имеют   очень быструю   реакцию.  Они  чаще  выбирают  творческие  профессии   - артистов, художников, писателей, левши особенно ценятся в боксе. По   статистике,  сейчас  на  Земле  проживает  порядка пятисот миллионов леворуких людей, то есть практически каждый десятый.

Среди  левшей  такие знаменитости как Пол Маккартни, Мерилин Монро, Рональд Рейган, Билл Клинтон и Фидель Кастро. Цель акции, ежегодно  проводимой 13  августа в  некоторых европейских странах,  -  напомнить  производителям различного оборудования, что наряду с обычной продукцией нужно выпускать  и предназначенную  для  левшей.  К слову,  в 2008 британские  ученые нашли  "ген левшей". Он играет ключевую роль в определении части  мозга, отвечающей за функции речи  и эмоции.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 августа 2008 13:51

"Белавиа" рассматривает возможность выполнения рейсов на Тбилиси и Батуми в ближайшие дни

13 августа 2008 13:48

Достоверность таможенных деклараций будет проверять компьютер

13 августа 2008 13:47

Правовая культура белорусских СМИ за последние годы кардинально повысилась