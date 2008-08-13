День Левши отметят сегодня около 10% белорусов

Примечательно, что в дошкольных заведениях и школах республики уже несколько лет как отказались от практики переучивания.

Психологи и педагоги считают, что дети-левши имеют очень быструю реакцию. Они чаще выбирают творческие профессии - артистов, художников, писателей, левши особенно ценятся в боксе. По статистике, сейчас на Земле проживает порядка пятисот миллионов леворуких людей, то есть практически каждый десятый.

Среди левшей такие знаменитости как Пол Маккартни, Мерилин Монро, Рональд Рейган, Билл Клинтон и Фидель Кастро. Цель акции, ежегодно проводимой 13 августа в некоторых европейских странах, - напомнить производителям различного оборудования, что наряду с обычной продукцией нужно выпускать и предназначенную для левшей. К слову, в 2008 британские ученые нашли "ген левшей". Он играет ключевую роль в определении части мозга, отвечающей за функции речи и эмоции.

