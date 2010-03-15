День Конституции в Беларуси

Основной и первый в истории суверенного государства закон был принят 16 лет назад. А те, кому исполнилось 16, сегодня в Минской ратуше получили главный документ гражданина.

«Ратушный» приём в День конституции и торжественное вручение паспортов отличникам, спортсменам, активистам — для столицы уже традиция, но вот для каждого из них — событие важное, а для Максима Усикова — особенное. Ведь день рождения в его паспорте полностью совпадает с датой принятия главного документа страны.

До «паспортного» статуса созрела и Конституция. Но в день её рождения документ гражданина страны получают тысячи юных белорусов.

Ей сегодня 16, а она почти не изменилась. Принятую в 1994 году, в 1996 и 2004 её сделали вдвойне народной. Текст с изменениями и дополнениями в основной закон приняли сами граждане, проголосовав на референдумах.

Сейчас она — и первоисточник, и последняя инстанция. В Конституции прописаны права, свободы и обязанности. Если читать этот документ как учебник, это будет бесценное руководство по созданию идеального государства. Текст говорит, как должно быть, а от каждого из нас требуется лишь к этому стремиться.

То, что человеческая деятельность не всегда совпадает с идеалом, очевидно из обращений в Конституционный суд. Каждое его решение — устранение помех в работе основного закона. Именно решение Фемиды повлияло на скорейшую реализацию права белорусского гражданина на свободу перемещения, отменив штамп на выезд и прописку. А сейчас по инициативе этого же ведомства решается вопрос с альтернативной воинской службой.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Сегодня отрадно, что позиция Конституционного суда находит понимание на государственном уровне, дано соответственное поручение Президента — разработать закон, который определит правовой механизм прохождения альтернативной службы

Нынешняя Конституция — пятая по счету в новейшей истории нашей республики и первая уже суверенного государства. Впервые в отечественной практике Конституция закрепила демократические принципы и институты. Высшей ценностью общества и государства провозглашен человек, его права и свободы.

Они обещают дочитать эту тонкую книжку до конца. Хотя в Конституции и не прописано «заставлять её изучать». Да и правовые основы государства школьникам можно узнать по необычному документу — «Паспорту моей страны».