День города: Минск отпраздновал 944-й день рождения

Дата не круглая, однако, отмечали ее все равно с размахом. Иначе и невозможно, особенно если речь идет о городе с почти тысячелетней историей. Минск — это, конечно, и архитектура и чистота улиц и проспектов, но в первую очередь Минск — это люди, которые делают его историю.

В день рождения Минска проспект Победителей по праву мог носить название «проспект Спортивный». Здесь сразу на трех аренах боролись за звания самого сильного, быстрого и грациозного.

Пока в «Минск-Арене» сражались танцоры из 18 стран мира, у футбольного манежа определяли самого выносливого. Любителям роликовых коньков пришлось преодолеть марафонское расстояние в 42 километра.

Тем временем, у Дворца спорта за Кубок мира боролись силачи. Богатыри из разных стран поднимали тяжести на время и количество, и даже тянули многотонный автобус. Правда в честь праздника победила дружба. Так решили атлеты.

В том, что Минск сегодня можно считать спортивным городом, никто не усомнится. Только в минувшем году именно столичные атлеты на крупнейших мировых соревнованиях завоевали 90 медалей. Причем, развивается не только спорт высших достижений. В столице почти 4 тысячи площадок для поддержания здорового образа жизни. Кстати, о здоровье минчан заботятся в 114 медучреждениях. Плюс, ко дню города завершили модернизацию в 4-ой детской больнице. Здесь открылись операционный блок и реанимационное отделение.

О самых маленьких белорусах заботятся на мировом уровне, рассказывает Константин Устинович. Минчанин года, а именно такой титул присвоен опытному врачу, руководит центром «Мать и дитя». В столичную клинику поступают пациенты с самой тяжелой патологией. Благодаря опыту специалистов и современной технической оснащенности, удается спасать сотни маленьких жизней.

Константин Вильчук, директору ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Отмечается тенденция к росту рождаемости. Мы сегодня видим желание наших семей завести второго, третьего ребенка. Развитие здравоохранения и поддержка семей позволила сделать выбор родителям именно на увеличение рождаемости.

Демографический подъем чувствует и сама столица. Четверть населения Иинска — от дошколят до студентов вузов. Для Минчанки года Юлии Беловой этот 2-ой класс — четвертое поколение учеников. В столичную школу она пришла еще в 19 лет. Сейчас ее первые выпускники уже учатся в вузе.

Юлия Белова, учитель начальных классов ГУО Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Минска:

Будущее у Беларуси есть, и цель сегодняшней школы — воспитание социально-адаптированной личности, которая может и творчески себя проявить в обществе, высказать свое мнение на высоком уровне.

Ко Дню города Минск получил много подарков. Открылись две школы, студенческое общежитие, поликлиника после капремонта. Первые аккорды прозвучали и в новой детской филармонии. Уникальное здание возвели на фундаментах церкви Святого Духа. Концертный зал облюбовали и молодожены. В день города здесь состоялось сразу 9 свадебных церемоний. Такую традицию бракосочетаний здесь планируют продолжить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Это история, которую мы сохранили. Это XVII век — фрагменты фундаментов, крипты, печь, дымоходы. И это будет экспонироваться для людей. Это большое достояние нашего народа.

В день города первых пассажиров принял автовокзал «Центральный». После двухлетнего перерыва на реконструкцию он будет работать круглосуточно. В ультрасовременном здании оборудовано 10 касс и зал ожидания, здесь же разместятся кинотеатры, кафе, рестораны и магазины. Кроме того, 16 перронов находятся под землей.

Вообще же, в самой столице в часы пик на улицах одновременно находятся почти 2 тысячи единиц общественного транспорта. Еще 220 вагонов перевозят пассажиров под землей. Причем, на расстояние в 30 километров (это протяженность линий метрополитена.) Привычных зеленых автобусов, а именно такой цвет Минск выбрал для своего транспорта, почти тысяча. 200 из них в ведомстве Владимира Яковлевича, он руководит автопарком. Минчанин года — такое звание присвоили опытному управленцу — в сфере общественных перевозок трудится уже четвертый десяток лет. Вспоминает, транспорт на заре его карьеры и сейчас — не сравнить.

Владимир Романов, директор Автобусного парка №7:

Уже не так как раньше: сегодня получаем уже более комфортабельные, удобные для пассажира автобусы.

Кстати, почувствовать себя водителем автобуса или многотонного самосвала в день города смог любой желающий. На площадке у библиотеки — лучшие образцы автопрома.

На ярмарке столичных промышленников было все: от сложной техники до продуктов питания. Кто-то договорился о поставках стройматериалов, а кто-то ушёл гулять по городу в новом платье. Продукцию именно столичных предприятий знают в 106 государствах. Фабрика, которой руководит Минчанин года Виктор Терещенко — одна из них. Когда-то находчивый руководитель стал первооткрывателем в белорусской косметике и не прогадал. Нашел подход не только к красавицам синеокой, но и покорил заморских барышень. Теперь, о косметике, которую производят в Минске, знают по всей планете.

Виктор Терещенко, генеральный директор косметической фирмы:

Красивее города Минска я не видел, красивей столицы нет в Европе — по чистоте, по культуре. Таких городов нет. И это не только моё мнение. Престижно жить в таком городе и считать себя настоящим минчанином.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Город Минск встречает свой день рождения молодым, красивым, здоровым и сильным. Задача нашего города, как и любого другого — год от года становиться мудрее, но при этом становиться моложе. Моложе в своих жителях, моложе в своих знаниях — лучше, красивее, здоровее. Это задача нашего горда, задача тех людей, которые живут в нашем городе.

Праздничного салюта минчане всегда ждут с нетерпением. Огненное шоу, которое в небе длится 20 минут, организаторы готовили два месяца. Каждую фигуру проектировали на компьютере. А каждый залп синхронизировали в такт музыке. Так что все это не так просто, как может показаться. В день города на высоту в 200 метров взлетело 5 тонн пиротехники. Но лучше любых цифр, говорит, конечно, само зрелище.