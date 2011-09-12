День города: итоги празднования 944-го Дня рождения Минска

Гуляния прошли во всех районах. Десятки тысяч человек приняли участие в празднике. На 60 площадках по всему города с самого утра и до позднего вечера проходили концертные и спортивные программы.

Один уик-энд, десятки тысяч людей и 50 кубометров мусора. Свои итоги праздника коммунальные службы начали подводить сразу после фейерверка. Ликвидировать последствия праздника пришлось вплоть до самого утра. Красиво выглядеть должна даже грязная работа.

Своя арифметика в канун Дня города и у Нины Ивановны. Торговать под открытым небом оказалось не только удобно, но и выгодно. Павильон для праздника мастера кулинарии оформляли больше недели. Правда, и прибыли за один день как за всю неделю.

Нина Багай, заведующая производством кафе:

Больше всего людей привлекли блюда национальной кухни, возможность попробовать шашлык, приготовленный на природе, красочное оформление нашей витрины.

Кому-то праздник все же доставил неудобства. Некоторые участники спортивных состязаний то ли по неопытности, то ли из-за большого желания победить вместо пьедестала оказались в карете скорой помощи. Впрочем, врачебная статистика праздничные выходные не испортила.

Олег Воробей, заместитель главного врача Минской станции скорой медицинской помощи:

С точки зрения медиков, праздник прошел достаточно спокойно. За время праздника к бригадам скорой помощи всего обратились шесть пациентов. Пятерым помощь оказали на месте. Одного доставили в стационар.

У некоторых, праздник, правда, растянулся больше чем на выходные. К примеру, пиротехникам на подготовку фейерверка потребовалось два месяца. На сооружение концертных площадок у рабочих ушло больше недели, ну а кулинары несколько дней кряду составляли праздничное меню, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Концепция праздника была выдержана, и организационные мероприятия были выполнены в полном объеме. В целом, как мне кажется, праздник удался. Сейчас подводим итоги, анализируем.

Другие же, наоборот, только начинают работу. Детская филармония и обновленный Центральный автовокзал стали самыми долгожданными и наверняка самыми долгосрочными подарками ко дню города.

Минчане:

Строительство новых объектов для города очень важно, развитие инфраструктуры для жителей и гостей Минска, для республики в целом. Это создает имидж городу.

Все, что открывается, прекрасно. Детская филармония. Думаю, можно открывать и не обязательно приурочивать ко Дню города.

Вообще, главный итог праздник – это отсутствие плохих новостей. Несмотря на то, что все службы работали в усиленном режиме, количество мелких нарушений в праздничные дни оказалось даже меньше обычного.