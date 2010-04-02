Именно 2 апреля в 1996 году Президенты двух стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе Беларуси и России. И ровно через год был подписан Договор о Союзе двух государств. Было положено начало процессу интеграции, открыты новые возможности для сближения двух братских народов.

День единения народов Беларуси и России в современных условиях имеет особое значение и является символом искренней дружбы и взаимной поддержки. Об этом говорится в обращении Председателя Высшего госсовета Союзного государства, Президента Александра Лукашенко к белорусам и россиянам в связи с Днем единения.

– Мировой финансово-экономический кризис подверг серьезному испытанию наши торгово-экономические отношения. Однако благодаря достигнутому уровню взаимного доверия и понимания, глубокой производственной кооперации между предприятиями Беларуси и России, тесным межрегиональным связям мы даже в этих непростых условиях находим эффективные решения самых сложных вопросов. Более того, именно системная и последовательная работа по выполнению положений союзного договора стала основой для создания таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, – говорится в обращении.

Александр Лукашенко поздравил российское руководство с Днем единения народов Беларуси и России.

Торжественные собрания и концерты по случаю Дня единения пройдут в Москве и Минске – в Государственном академическом Малом театре и Белгосфилармонии. Здесь соберутся политические и государственные деятели, творческая интеллигенция и представители общественных национально-культурных объединений. На сцену выйдут известные исполнители и коллективы.

Отметим, сегодня Беларусь занимает пятое место среди основных торговых партнеров России. А наш взаимный товарооборот уже в нынешнем году вырос почти на 20%.

Василий Хрол, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

– Республика Беларусь занимает первое место во внешнеторговом обороте России со странами СНГ. В 2008 эту позицию занимала Украина. Вообще, за время существования Союзного государства было реализовано более 40 совместных программ, которые финансировались из союзного бюджета. В 10 году бюджетом предусматривается финансирование 16 программ и 26 мероприятий в сфере культуры, образования, спорта, информации, социальной политики.