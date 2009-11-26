День благодарения в США

Его отмечают в последний четверг ноября.

По традиции в этот день американцы семьями собираются за праздничным столом. Неотъемлемые атрибуты — индейка, тыквенный пирог, картофельное пюре и клюквенный соус.

Есть и другая традиция. В этот день принято помогать бедным, готовить еду для бездомных, дарить подарки неимущим. В преддверии Дня благодарения президенты США отпускают несколько пернатых, которых должны были съесть на торжество.

Вечером жителей Нью-Йорка ждет красочный парад. На улицах появятся гигантские воздушные шары, изображающие известных персонажей мультфильмов и комиксов.