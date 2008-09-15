Прямой эфир

День библиотек отмечают сегодня в Беларуси

15 сентября 2008 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этот день традиционно отмечается в день основания Национальной библиотеки. По случаю праздника церемония возложения цветов к памятнику Франциска Скорины пройдет на площади перед главной интеллектуальной сокровищницей страны. Затем здесь состоится праздничный митинг с участием представителей Министерства культуры, Мингорисполкома, сотрудников библиотек, а также творческих коллективов. Праздник продолжит торжественный вечер и концерт в Театре молодежной эстрады.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2008 07:42

Музей военно-морской славы появился в белорусской столице

14 сентября 2008 14:03

Белорусская столица продолжает праздновать 941-й день рождения

14 сентября 2008 14:02

Белорусские танкисты отмечают сегодня профессиональный праздник