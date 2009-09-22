Сегодня тот день, когда можно оставить свои машины и воспользоваться общественным транспортом или пройти пешком.

Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во Франции. Тогда его отметили всего около двух десятков городов. В этом году их уже больше тысячи по всему миру.

В Беларуси акция проводится во второй раз. Она носит добровольный характер. Поэтому - никаких ограничений и обязательств.

В прошлом году «День без автомобиля» в Беларуси прошел успешно: за один день атмосфера страны не досчиталась свыше 400 тонн загрязняющих веществ. В Минске – около 100 тонн.

Проведение в белорусских городах экологической инициативы снизит вредное воздействие транспорта и аварийность на дорогах страны, улучшит здоровье людей.

Сегодня первыми пример показали сотрудники ГАИ. Все они прибыли на работу на общественном транспорте или велосипедах.

Решили отказаться сегодня от автомобилей руководители ведомств и предприятий. Многие из них приехали утром на работу на общественном транспорте. А некоторые и вовсе пришли пешком.