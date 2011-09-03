День белорусской письменности в Ганцевичах: фестиваль книги, презентация издательств и открытие аллеи письменности

Этот город неразрывно связан с жизнью и творчеством белорусского классика Якуба Коласа. Основные торжества развернутся четвертого сентября с самого утра на центральной площади райцентра.

День белорусской письменности стартовал в Национальной библиотеке. В настоящей сокровищнице культуры собрались мастера пера не только Беларуси, но и России, Украины, Литвы, Казахстана и Черногории.

На встрече писатели обсуждали вопросы международного сотрудничества в области литературы. Многие признаются, что белорусским коллегам по-хорошему завидуют.

Яронимас Лауцюс, писатель, директор издательства «Трис жвайгждутес» (Литва):

Я с белой завистью смотрю, что вы уважаете, и государство уважает своих будущих талантов, своих будущих творцов. Это очень важно. И внимание придается. Я очень горд.

Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники.

Ганцевичи станут 18 по счету городом, который примет у себя День белоруской письменности.



Традиция празднования Дня письменности зародилась еще в 1994 году. С тех пор в первые выходные сентября писатели, издатели, журналисты, ученые собираются вместе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашанец, директор Института языка и литературы имени Якуба Коласа НАН Беларуси:

Свята накіравана на тое, каб паказаць багацце і разнастайнасць духоўнай культуры беларусаў. Паказаць на даўнія і працяглыя гістарычныя традыцыі.

Биография праздника в этом году неслучайна. В начале прошлого века эта полесская земля вдохновила белорусского классика. О деревне Люсино, это в 15 км от райцентра, Якуб Колас рассказал в знаменитой трилогии «На росстанях».

Писатель, будучи еще совсем молодым, преподавал здесь. Сама школа сегодня не существует, но сохранилось место.

В Люсино есть и музей, посвященный жизни и творчеству классика.

11-класница Анжелика Сироткина «Полесскую хронику» знает назубок. Тогда сельчанам буквально приходилось отвоевывать у большой воды каждый кусочек земли. Когда-то в деревне была всего одна улица. Но это в прошлом. Сегодня Люсино – агрогородок. Анжелика собирается закончить университет, но в родную деревню, говорит, обязательно вернется.

Анжелика Сироткина, ученица 11 класса средней школы деревни Люсино:

У нас есть практически все, что и в городе. И мы совершенно недалеко от районного центра.

Жители Ганцевичей теперь тоже гордятся своим городом. Райцентр не то, что изменился – помолодел. Новые фасады домов, современный кинотеатр, фонтан, магазины, пункты бытового обслуживания, обновленный парк.

По скверу жители Ганцевичей гуляют целыми семьями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Житель Ганцевичей:

Стало намного все красивее. Давно ждали этого момента. Хотели, чтобы немного преобразился город.

На улицах Ганцевичей раскинулись километры торговых рядов.

В городе мастеров народные умельцы делились секретами промыслов.

Как оказалось, они передаются из поколения в поколение.

Ткачиха:

Пожилые люди сейчас не ткут. А мне 24, я научилась. Сейчас продолжаю. Моя дочь тоже учиться.

Уже готова и сценическая площадка праздника.

Здесь вечером состоится концерт Ирины Дорофеевой. Певица не скрывает, что в ее репертуаре много песен на стихи знаменитых белорусских классиков.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я очень рада, что есть такие события в жизни, которые нас объединяют вместе, люди со всех уголков Беларуси съезжаются. Есть чувство единства, мы возвращаемся к своим истокам.

Уже четвертого сентября здесь вручат награды лучшим авторам года. Здесь пройдет фестиваль книги и презентация белорусских издательств, откроют аллею письменности. Такого в истории праздника еще не было.