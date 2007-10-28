День автомобилиста и дорожника

Этот праздник начали отмечать еще в бывшем СССР во второй половине прошлого века.

Время новых технологий и разработок принесло с собой активное развитие транспортной отрасли. С каждым годом количество личных автомобилей в Беларуси увеличивается на 6%.

Сначала изобрели колесо, а потом как по накатанной, начали появляться автомобили, троллейбусы и автобусы. Человек нового века себя уже не представляет без динамичного комфорта. Благодаря транспорту преодолевается максимум расстояния за минимум времени.

В школе экстремального вождения выплеск адреналина пропорционален всплеску топлива в сердце мотора автомобиля. Водители учатся делать полицейские развороты, ритмичные заносы и экстренное торможение. Критические ситуации создают искусственно, чтобы в жизни выйти из них автоматически.

Виртуозно выехать из любой экстремальной ситуации на дороге - это шаг к собственной безопасности. Но в скором времени надо будет учить еще один урок - чем заняться за рулем, когда стоишь в пробке. Прирост автомобилей в Беларуси каждый год - на шесть процентов, а в Минске еще больший. Машина уже не роскошь - средство для передвижения могут себе позволить многие. И чтобы спастись от глобальной автомобилизации - министерство транспорта и коммуникаций прибегнет к экстренным мерам, правда только на один день.

Конечно, у взрослых людей не заберут их взрослые игрушки больше, чем на один день. Но альтернативу предложат - общественный транспорт, который тоже развивается - становится больше и комфортабельнее. Улучшают и качество дорог. В зоне пятидесяти километров от Минска качество трасс доведут до первой категории. Поддерживать в хорошем состоянии будут и международные транспортные коридоры - второй и девятый, по которым движутся основные транзитные потоки через нашу страну. Так что счастливого пути гостям и хозяевам белорусских дорог.

