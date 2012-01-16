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Демонтаж новогодней елки начался на Октябрьской площади в Минске

16 января 2012 17:37
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В выходные с зеленой красавицы сняли гирлянды, на очереди – тысячи синтетических хвойных лапок. Металлический каркас уберут в последнюю очередь.

Работы идут с утра и до вечера. Высота ели – 35 метров. Чтобы ее разобрать, пришлось привлекать спецтехнику спасателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

17 января демонтаж планируют завершить, а искусственные хвойные лапки отправятся на склад дожидаться следующего Нового года.

Дмитрий Чмак, мастер участка наружной рекламы:
Я думаю, уже начнем разбирать каркас. Полностью уберем все кольца с елки, уберем стойку.

# общество

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