Демонтаж новогодней елки начался на Октябрьской площади в Минске

В выходные с зеленой красавицы сняли гирлянды, на очереди – тысячи синтетических хвойных лапок. Металлический каркас уберут в последнюю очередь.



Работы идут с утра и до вечера. Высота ели – 35 метров. Чтобы ее разобрать, пришлось привлекать спецтехнику спасателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



17 января демонтаж планируют завершить, а искусственные хвойные лапки отправятся на склад дожидаться следующего Нового года.



Дмитрий Чмак, мастер участка наружной рекламы:

Я думаю, уже начнем разбирать каркас. Полностью уберем все кольца с елки, уберем стойку.