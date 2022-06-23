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«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве

23 июня 2022 16:04
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О необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства Беларуси и России 23 июня говорили в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве-1

Там прошла встреча министров обороны дружественных стран. Сейчас сотрудничество развивается в условиях необъявленной войны со стороны Запада и необходимо усилить стратегическое партнерство.

«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Как бы ни старались наши оппоненты, а уже можно говорить – противники, вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, больше и крепче сближаемся. Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение. Это уже стало фундаментом, тем цементирующим свойством для дальнейшей работы.

«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве-7

Министры обороны помимо военно-политической обстановки обсудили и подготовку оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза – 2023».

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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