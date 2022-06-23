«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве

О необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства Беларуси и России 23 июня говорили в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства Беларуси и России 23 июня говорили в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там прошла встреча министров обороны дружественных стран. Сейчас сотрудничество развивается в условиях необъявленной войны со стороны Запада и необходимо усилить стратегическое партнерство.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Как бы ни старались наши оппоненты, а уже можно говорить – противники, вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, больше и крепче сближаемся. Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение. Это уже стало фундаментом, тем цементирующим свойством для дальнейшей работы.
Министры обороны помимо военно-политической обстановки обсудили и подготовку оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза – 2023».