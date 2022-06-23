«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Как бы ни старались наши оппоненты, а уже можно говорить – противники, вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, больше и крепче сближаемся. Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение. Это уже стало фундаментом, тем цементирующим свойством для дальнейшей работы.