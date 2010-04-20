Демонстрации в защиту свободного ношения оружия прошли в США

Жители штата Вирджиния вышли на улицы со своими пистолетами. Правда, незаряженными. А в Вашингтоне иметь при себе огнестрельные средства запрещено. Поэтому митинговали с плакатами.Демонстранты считают, что ущемляются их права, в частности, это касается запрета на ношение оружия в общественных местах. Противники же второй поправки к конституции США считают, что надо ужесточить правила. В последнее время в стране довольно часто звучат выстрелы.