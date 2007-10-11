Демографическая безопасность столицы

Экономическое стимулирование рождаемости вновь в центре внимания Мингорисполкома. 11 октября руководители комитетов и ведомств обсуждали реализацию программы

О "демографических ножницах" заговорили в 93 году. Тогда впервые смертность в Беларуси превысила рождаемость. Понадобилось полтора десятилетия, чтобы изменить ситуацию в корне. В этом году в Минске на каждую 1000 населения родилось 11 малышей.

Налог на бездетность, как это было в Советском Союзе вводить не будут. На демографические ножницы специалисты намерены нажать другими методами. Постоянно растущие единовременные выплаты, пособия, льготные кредиты на строительство жилья и должное медицинское обслуживание - вот, что к 2010 году должно стабилизировать рост рождаемости и снизить уровень смертности.

Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "Городом и республикой проводится большая работа по социальному стимулированию и рождению детей. По поддержке многодетных семей. Есть целая программа жилищной политики для молодых и многодетных семей. И мы думаем, что особенно социальные меры, которые принимаются, приведут к всплеску рождаемости."

Даже в Ирландии - лидирующей в Европе по рождаемости - женщина в среднем рожает дважды. В Беларуси этот показатель пока гораздо ниже. Но положительная тенденция уже наметилась: в Минске 38% семей имеют двое и более детей. У Тамары тройное счастье еще впереди. Пока мама в роддоме папа уже подбирает удочки для троих сыновей.

