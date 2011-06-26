Делягин: В России достаточно бизнесменов, которые понимают интеграцию как переваривание пищи

В студии программы «Неделя» Михаил Делягин — экономист, публицист, политик, директор Института проблем глобализации (Россия).

Беларусь переживает непростые экономические времена. Наш ближайший и главный партнёр — Россия. Не могу говорить за всю Россию, но, тем не менее, некоторые политические силы, некоторые СМИ уж слишком потирая руки всё это комментируют. Почему?

Михаил Делягин: Во-первых, в России достаточно людей, особенно бизнесменов, которые понимают интеграцию как переваривание пищи. И они нацелились на конкретные объекты в Беларуси и хотят их купить. В этом отношении, чем хуже Беларуси — тем дешевле они это купят. Я думаю, что эти надежды не оправдаются, но некоторое потирание ручонок есть.

С другой стороны, в России идёт предвыборная политическая борьба, есть две группы. И для либерального клана, который ориентируется на Запад, любая постсоветская реинтеграция с участием России неприемлема в принципе. Было уже нескольеко провокаций, чтобы оторвать Беларусь от России. И естественно, что антибелорусская кампания в СМИ — это один из инструментов этой борьбы. Кроме того, белорусская экономическая модель всё равно, несмотря на кризис, показывает свою жизнестойкость, свою эффективность. Но для людей, которые по убеждениям либералы, для которых эта модель не имеет права на существование вообще, потому что в учебнике для первого курса написано по-другому, для них любая проблема Беларуси — это большое человеческое счастье, потому что это подтверждает, что эта модель не может существовать.

Уже привычная риторика Кудрина касательно продажи белорусских активов — уже называют и цены, и сроки, хотя не далее, как неделю назад, на пресс-конференции глава государства в очередной раз подчеркнул, что ничего не будет продано за бесценок и на условиях, невыгодных для Беларуси.

Михаил Делягин: Господин Кудрин всё-таки специалист по бюджету, и любому специалисту свойственно стремиться расширять сферу своего внимания, в том числе. Выходя за сферу своей профессиональной компетенции. Может быть, господин Кудрин лоббирует какие-то коммерческие интересы. Я думаю, что для вас было бы правильным не продавать стратегические объекты в собственность, а продать на несколько лет вперёд продукцию того же «Белкалия». Вы получили бы довольно большие деньги, это было бы выгодно и для покупателя, потому что цены на продукцию растут. И вы бы покрыли те кассовые разрывы, которые у вас имеются.

Речи не идёт о том, что у вас вообще нет денег. У вас просто кассовый разрыв — вам нужно получить деньги, чтобы потом расплатиться.

Ещё одна трагическая дата уходящей недели — 70-летие начала войны. Тема близка и Беларуси, и России, разумеется. С нашей стороны было приглашение на памятные мероприятия в Бресте вашего главы государства Дмитрия Медведева. Но, к сожалению, никакой реакции не последовало. Как бы Вы могли это прокомментировать?

Михаил Делягин: Во-первых, нужно было всё-таки писать в твиттер, а не официальной почтой посылать. А с другой стороны, это можно трактовать по-разному: может, у человека много дел, может, у человека есть более важные дела, чем память павших, может, он хотел в Москве отметиться по этому поводу, а не в Беларуси. В конце концов, его связывают с либеральным кланом, а для либерального клана любая реинтеграция на постсоветском пространстве с участием России — это нож острый, как и для Запада. И для него это было бы контрпродуктивно — показать, что он с уважением относится к Беларуси.

Таможенный союз, Единое экономическое пространство — слова, которые всё больше на слуху, уже год, как мы живём на условиях того самого таможенного союза. Как Вы считаете — и с позиции России, и с позиции Беларуси — насколько оправданны и насколько оправдаются все наши ожидания?

Михаил Делягин: У нас достаточно серьёзно вырос товарооборот между странами-участниками Таможенного союза, это рост продолжится и экономическая интеграция интенсифицируется. У нас ещё только первый этап, который закончится 1 июля, то есть, в настоящем Таможенном союзе мы будем жить с 1 июля. Для Беларуси это означает довольно существенные неудобства — в страну сейчас ввезти груз нельзя, всё забито очередями. Но выгоды, которые Беларусь получит от гарантированного доступа на многие российские рынки и, кстати, на казахский — они уже сейчас перекрывают эти неудобства. Со временем эта выгода станет более заметной.