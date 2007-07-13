Дело - труба

Специалистов Минского вагонного участка и работников Минскводоканала поссорил старый водопровод. Пока последние ведут его замену, у первых - работа почти остановилась из-за автомобильных пробок.



Московские пробки - в Минске. Затор на улице Вокзальной. И проезд, и проход перекрыл водопровод. Специалисты Минскводоканала решили заменить изношенные трубы. По ним вода снабжала и железнодорожный вокзал, и жилые дома по улице Могилевской. Из-за плановых раскопок пришлось закрыть движение на небольшом участке дороги. Работников Минского вагонного участка знак "кирпич" ударил ниже пояса .



Минскводоканал предложил новые технологии - систему "Чулок". И планировал уложиться в нормативные сроки строительства. К 1 июля. Непредусмотренные проектом работы - непредусмотренные сроки сдачи. Уже середина месяца - а до благоустройства на улице Вокзальной еще много воды утечет. Большегрузные автомобили по-прежнему лавируют между легковушками и строительной техникой, а специалисты вагонного участка по-прежнему выражаются "крепким словцом". И в адрес водоканала, и в адрес Госавтоинспекции.



Из-за старых труб - автомобильные пробки, из -за автомобильных - недалеко и до рельсовых. Ямы, конечно, зароют, но удастся ли зарыть транспортную проблему. Улица Вокзальная, похоже, требует уже кардинального обновления. И тут уж точно "Минскводоканал" совершенно ни причем.