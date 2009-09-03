Дело Политковской вернули на доследование

Верховный суд РФ вернул в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 3 сентября.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу родственников убитой журналистки. Они требовали вернуть в прокуратуру дело в отношении предполагаемых организаторов преступления для проведения более полного расследования, исправления допущенных ошибок, а также для объединения с делами, возбужденными против предполагаемого киллера и заказчиков убийства.

С просьбой вернуть дело в прокуратуру родственники Анны Политковской обратились 5 августа, когда начался второй процесс над предполагаемыми организаторами убийства журналистки. Это требование поддержал и гособвинитель, и адвокаты подсудимых.

Московский окружной военный суд, в котором рассматривается дело, отказался удовлетворить жалобу. Это решение, однако, было обжаловано в Верховном суде РФ, сообщает Lenta.ru.