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Дело об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки передано в Республиканскую прокуратуру

08 мая 2007 13:51
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Республиканской прокуратурой направлено в суд дело об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки. Напомним, ребенок был убит осенью 2006 года в районе улицы Седых в Минске. Подозреваемого - 23-летнего жителя Пуховичей - сотрудники милиции задержали 6 ноября на станции Руденск. Учитывая большой общественный резонанс и особую значимость, дело было передано в Республиканскую прокуратуру. В ходе предварительного расследования было установлено, что в марте 2006 года подозреваемый совершил еще одно изнасилование 16-летней девушки.
# общество

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