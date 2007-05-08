Дело об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки передано в Республиканскую прокуратуру

Республиканской прокуратурой направлено в суд дело об изнасиловании и убийстве 4-летней девочки. Напомним, ребенок был убит осенью 2006 года в районе улицы Седых в Минске. Подозреваемого - 23-летнего жителя Пуховичей - сотрудники милиции задержали 6 ноября на станции Руденск. Учитывая большой общественный резонанс и особую значимость, дело было передано в Республиканскую прокуратуру. В ходе предварительного расследования было установлено, что в марте 2006 года подозреваемый совершил еще одно изнасилование 16-летней девушки.