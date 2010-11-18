Дело двухгодичной давности против сотрудников «Евросети» развалилось 

Решение присяжных было озвучено вечером 17 ноября, все обвиняемые были признаны невиновными, так как присяжные сочли недоказанным факт совершения преступления.

Вердикт присяжных не освобождает основателя и бывшего совладелеца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина от уголовного преследования, так как его дело было выделено в отдельное производство, сообщает ctv.by со ссылкой на «Ленту».

Чичваркина подозревают в причастности к похищению бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Ранее по этому делу были арестованы еще четверо сотрудников компании. Власкин якобы украл у «Евросети» крупную партию сотовых телефонов, после чего служба безопасности компании похитила его и пыталась заставить возместить ущерб. Параллельно с похищением Власкина сотрудники СБ «Евросети» похитили еще одного экспедитора - Дмитрия Смульгина. Сам Чичваркин скрывается в Великобритании и считает, что дело сфабриковано МВД России.