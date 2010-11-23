Делегаты от Минской, Гродненской и Гомельской областей в узком кругу обсудили вопросы на Всебелорусское народное собрание

Делегаты встретились в своих регионах, чтобы сверить часы накануне поездки в столицу. Чтобы, не упустить чего-то близкого и важного.

Агропредприятие «Снов» не нуждается в излишнем представлении. Как опытный стратег сельскохозяйственной отрасли Николай Радоман уже распланировал перспективу развития на ближайшие пять лет своего предприятия. У него также есть соображения об экономике всего государства.

Николай Радоман, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Улучшение качества продукции, энергоэкономия, энергоэффективность. Это повлечет за собой снижение себестоимости нашей продукции и увеличение рентабельности – это самая главная задача. Валовых показателей, «цыфер» мы уже добились.

Ставку на молодых делают и в спорте, и в промышленности. Анатолий Капский - руководитель с разносторонним интересом. Победы футболистов БАТЭ и лидирующие позиции одноименного промышленного гиганта. В начале декабря во Дворце республики борисовчанин планирует всенародно озвучить секрет успеха.

Анатолий Капский, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Мы создаем предприятия, производства, согласно требованиям международных стандартов. Для этого нам нужны молодые, современные специалисты. Этот вопрос меня очень беспокоит.

Этот вопрос и в футболе актуален, потому что только с молодыми новаторами мы можем чего-то добиться. Так и на заводе. Все успехи, которые у нас есть за последние пять лет, связаны с именами молодых лидеров.

Делегацию от областей на Народном вече представят и видные государственные деятели, и известные руководители, аграрии, представители культуры, медицины и образования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь вопрос развития страны многосторонний и многогранный.

Что касается Гродненской области, то на следующем этапе развития на передовые позиции выйдет энергетика. Но и другие отрасли экономики и социальной сферы планируют улучшать.

Игорь Караневский, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Хотел бы услышать поддержку, чтобы сельское хозяйство не оставалось в стороне и чтобы его поддерживало государство. А мы, соответственно, будем стараться оправдать надежды государства.

На Всебелорусском собрании Гомельщину, как и остальные регионы, представит 350 делегатов. Зато по образованности гомельскую делегацию можно считать показательной: хотя бы одно высшее образование имеет две трети делегатов. Гендерный баланс в пользу мужчин, треть делегации женщины. Но заинтересованность в росте благосостояния показывают и те, и другие.

Елена Алексина, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Нужны инвестиции. Поэтому будем работать над тем, чтобы привлекать инвесторов. Но и сами будем внедрять и реализовывать различные экономические проекты в жизнь и развитие нашего района.

Модель социально ориентированной экономики будет в Беларуси сохранена. Заявил об этом премьер-министр Беларуси на встрече с делегатами IV Всебелорусского собрания. Национальная модель социально ориентированной экономики, которую в свое время сформулировал глава государства, хорошо зарекомендовала себя на протяжении последних 15 лет. Да и результаты завершающегося 5-летнего марафона весьма оптимистичны.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Модернизируется не отдельное предприятие, а целые отрасли: энергетика, сельскохозяйственная отрасль, машиностроение, сахарная отрасль и др.

В текущей пятилетке мы реализовали программы развития и возрождения села.

23 ноября на собрании в трех областях страны делегаты обсудили проект программы социально-экономического развития на будущие пять лет и определили «региональные» приоритеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Так, Минская область в будущем пятилетии сделает ставку на равномерное развитие территорий. Огромный экономический потенциал, который есть на Гомельщине, планируют раскрыть за счет привлечения инвестиций. А в Гродно рассчитывают увидеть второе рождение энергосистемы области.

В целом же, ключевой задачей пятилетия делегаты предложили считать создание в Беларуси принципиально новых производств и отраслей, выпускающих экспорто-ориентированную, высокотехнологичную продукцию.