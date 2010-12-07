Делегаты IV Всебелорусского народного собрания высказали свое мнение о прошедшем форуме

Теперь делегаты разъедутся в регионы, чтобы донести в своих трудовых коллективах все, о чем говорилось в эти два дня в Минске. И вот что сказали делегаты по окончании Всебелорусского форума.

Виктор Шайбак, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Открытый диалог, который сегодня получился, диалог простого народа с властью, дорогого стоит. Я считаю, что делегаты за эти два дня получили серьезную подпитку на будущее. Мы должны сделать очередной прорыв в развитии народно-хозяйственного комплекса Беларуси. Чтобы Беларусь была краше, красивее и богаче.

Виталий Девятило, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Какие интересные моменты и направления были на народном вече?

Для меня, как для военного человека, это три дисциплины: инновации, инвестиции, разумная инициатива. Это нам направление на будущее. Но все они не будут действовать без дисциплины. Как подчеркнул глава государства, сегодня на это у нас раскачки нет.

Галина Касоверская, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Сегодня, когда мы идем по пути развития малого и среднего бизнеса, самое основное – чтобы республика входила в 30-ку лучших республик по либерализации экономики, по всем параметрам и показателям. Это даст нам возможность, чтобы нас ценили, уважали и подчеркивали нашу независимость.

Михаил Русый, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

То, что мы слышали вчера, слышали сегодня, говорит о выверенной политике, создании модели белорусского развития экономического и социального блоков. А что касается села, то это уже однозначно проверено и доказано – мы выдержали кризис.

Андрей Смоляр, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Приехал не зря. Сейчас нужно браться за работу. В программе поставлены очень серьезные и амбициозные задачи. Но нам по силам это сделать.

Основополагающе – это, конечно, инвестиции, инновации и люди.