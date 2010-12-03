Делегатам Четвертого Всебелорусского народного собрания покажут спектакли

Минск готовится к Четвертому Всебелорусскому народному собранию. Оно пройдет 6-7 декабря. В масштабном форуме примут участие 2,5 тысячи делегатов со всей республики.

Столичные гостиницы уже готовятся к приему гостей. Участникам собрания предоставят номера класса «люкс», и даже специальное меню.

Ольга Василюк, специалист сектора маркетинга гостиничного комплекса:

Мы ожидаем приезда 250 делегатов Всебелорусского народного собрания. Номера готовы, плакаты развешены. Мы ждем дорогих гостей. Мы приложим все возможные усилия для хорошей работы и отдыха в нашей гостинице

Александр Шичков, заместитель генерального директора гостиничного комплекса:

Мы подготовили номерной фонд, где-то провели ремонтные работы, где-то подготовили меню. И я могу сказать, что на сегодня готовность у нас практически стопроцентная.

Подготовлена для делегатов и культурная программа. Лучшие постановки покажут театры оперы и балета, драматический имени Горького и музыкальный, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мы хотим показать действительно красивую, яркую, красочную, классическую программу: два одноактных балета — «Пахита» и «Шопениана». Их будет иметь возможность увидеть участники Всенародного собрания. Мы готовимся к тому, чтобы все было так, как должно быть.

Валентина Степанова, заместитель директора по идеологии Национального академического драматического театра имени Максима Горького:

Для нас большая честь, что к нам в преддверии Четвертого Всебелорусского народного собрания приходят такие ответственные люди, и то, что в этот день главную роль в спектакле «Пане Коханку» будет исполнять Народный артист СССР Ростислав Янковский. Я думаю, это вызовет интерес у всех.