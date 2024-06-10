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Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске

10 июня 2024 08:01
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О новых точках роста и межрегиональном сотрудничестве Беларуси и России пойдет речь сегодня, 10 июня, и в Минске. С визитом в нашей стране делегация Воронежской области во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По уже сложившейся традиции, прежде, чем приступить к переговорам, российские коллеги отправляются в центр города, чтобы отдать дань уважения освободителям.

Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске-1

В годы войны наши народы стояли плечом к плечу, отстаивая свою независимость и добывая Великую Победу. Поэтому россияне считают своим долгом посетить площадь Победы и поклониться Вечному огню. Впереди – насыщенный событиями и деловыми встречами день.

Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске-4

В белорусскую столицу воронежская делегация прибыла еще в субботу, 8 июня. А вчера для партнеров провели экскурсию по городу, в частности, познакомили со спортивной инфраструктурой. Эта тема очень актуальна для наших гостей. Силами белорусского подрядчика в Воронежской области уже появился футбольный стадион. И российские коллеги заинтересованы в строительстве еще одного. Этот вопрос станет одним из основных в программе визита.

# Беларусь-Россия # общество

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