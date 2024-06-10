Делегация Воронежской области возложила цветы к монументу Победы в Минске

О новых точках роста и межрегиональном сотрудничестве Беларуси и России пойдет речь сегодня, 10 июня, и в Минске. С визитом в нашей стране делегация Воронежской области во главе с губернатором, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По уже сложившейся традиции, прежде, чем приступить к переговорам, российские коллеги отправляются в центр города, чтобы отдать дань уважения освободителям.

В годы войны наши народы стояли плечом к плечу, отстаивая свою независимость и добывая Великую Победу. Поэтому россияне считают своим долгом посетить площадь Победы и поклониться Вечному огню. Впереди – насыщенный событиями и деловыми встречами день.