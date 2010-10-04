Делегация УЕФА во главе с Мишелем Платини четвертого октября посетила Беларусь

Специалисты взглянули на дальнейшие перспективы европейского футбола и обсудили подготовку к континентальному первенству 2012 года.

Заседание главной футбольной организации Старого Света в Минске прошло впервые. Поводом к проведению столь масштабного международного форума в наших спортивных широтах стало развитие отечественного футбола. Президент УЕФА отметил важность проделанных за последние годы в Беларуси реформ и выразил надежду на дальнейшую популяризацию этого вида спорта в нашей стране.

Мишель ПЛАТИНИ, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА):

Беларусь – одна из 53 стран Старого Света, и я думаю, что пришло время провести подобное заседание в государстве Восточной Европы. Тем более, что здесь, в Беларуси, нас прекрасно встретили. В данный момент мы находимся недалеко от национального стадиона. И отлично видим, как сегодня развивается белорусский футбол. Здесь проводится хорошая тренерская работа, и в особенности, с молодежью.