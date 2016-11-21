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Делегация комитета ЕС по политике и безопасности прибыла в Беларусь

21 ноября 2016 05:59
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Новости Беларуси. Европейские дипломаты с визитом в Беларуси. Делегация комитета ЕС по политике и безопасности посещает нашу страну. Запланирован ряд официальных встреч. В центре внимания будут вопросы состояния и перспектив отношений между Беларусью и ЕС.

Комитет по политике и безопасности состоит из послов стран Евросоюза, которые работают в Брюсселе. Это постоянная структура Совета Европейского союза. Задача комитета – следить за развитием международной ситуации в сферах политики и безопасности. Структура играет ключевую роль в политическом диалоге с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Евросоюз

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