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Делегация из Подмосковья прибыла в Могилевскую область

18 сентября 2007 08:33
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В Могилевской области 18 сентября откроется 5-ое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Московской области.

Участники обсудят меры по активизации  торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия до 2009 года. Гости побывают на промышленных предприятиях Могилева и Бобруйска, ознакомятся с сельскохозяйственным потенциалом, туристическими и культурными возможностями региона.

Отметим, Московская область - один из самых крупных торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. По объему торговли Подмосковье - в тройке лидеров и занимает второе место по экспорту белорусской продукции.

# общество # Экономика

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