Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне
Золотой фонд нашей общей памяти. Ценный подарок Гродненскому историко-археологическому музею сделала делегация из Латвии. Презентовала уникальное издание, посвященное Великой Отечественной войне. Новая книга – своеобразный экскурс в историю, где в иллюстрированной форме подана информация о памятниках советским солдатам, расположенным на территории Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К сожалению, в книге собраны далеко не все братские и индивидуальные захоронения. Лишь несколько десятков. Издание не получило должного финансирования. На родине идею не только не поддержали, книга оказалась под запретом. А многие из памятников сейчас и вовсе можно увидеть только на этих страницах. Среди авторов издания Балтийское географическое общество. Представители ассоциации также занимаются реконструкцией захоронений.
Илгарт Зейберт, председатель правления латвийской ассоциации «Балтийское географическое общество»:
Это белорусская Хатынь – Злекас. Этот валун олицетворяет хутор со всеми жителями, сколько там было. Таких валунов 22. И это символический памятник останкам людей, которые остались после сожжения хуторов. И мое общество сделало проект реконструкции этого мемориала. И каждый год 7 декабря мы едем на этот мемориал, возлагаем цветы и отдаем дань тем латышам, которые были убиты от рук палачей.
Балтийское географическое общество планирует издать заключительную серию книг памяти. Некоторые разделы будут посвящены Гродно. На работу над изданием латвийских авторов вдохновили белорусские коллеги. Наша «Книга Памяти» – настоящая сокровищница, куда внесены имена тех, кто погиб в годы войны. Собрано более 7 тысяч воинских захоронений. Помнят буквально каждого.