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Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне

19 декабря 2023 14:03
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Золотой фонд нашей общей памяти. Ценный подарок Гродненскому историко-археологическому музею сделала делегация из Латвии. Презентовала уникальное издание, посвященное Великой Отечественной войне. Новая книга – своеобразный экскурс в историю, где в иллюстрированной форме подана информация о памятниках советским солдатам, расположенным на территории Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне-1

К сожалению, в книге собраны далеко не все братские и индивидуальные захоронения. Лишь несколько десятков. Издание не получило должного финансирования. На родине идею не только не поддержали, книга оказалась под запретом. А многие из памятников сейчас и вовсе можно увидеть только на этих страницах. Среди авторов издания Балтийское географическое общество. Представители ассоциации также занимаются реконструкцией захоронений.

Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне-4

Илгарт Зейберт, председатель правления латвийской ассоциации «Балтийское географическое общество»:
Это белорусская Хатынь – Злекас. Этот валун олицетворяет хутор со всеми жителями, сколько там было. Таких валунов 22. И это символический памятник останкам людей, которые остались после сожжения хуторов. И мое общество сделало проект реконструкции этого мемориала. И каждый год 7 декабря мы едем на этот мемориал, возлагаем цветы и отдаем дань тем латышам, которые были убиты от рук палачей.

Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне-7

Балтийское географическое общество планирует издать заключительную серию книг памяти. Некоторые разделы будут посвящены Гродно. На работу над изданием латвийских авторов вдохновили белорусские коллеги. Наша «Книга Памяти» – настоящая сокровищница, куда внесены имена тех, кто погиб в годы войны. Собрано более 7 тысяч воинских захоронений. Помнят буквально каждого.

# Великая Отечественная война # общество

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