Делегация из Латвии презентовала уникальное издание, посвящённое Великой Отечественной войне

Золотой фонд нашей общей памяти. Ценный подарок Гродненскому историко-археологическому музею сделала делегация из Латвии. Презентовала уникальное издание, посвященное Великой Отечественной войне. Новая книга – своеобразный экскурс в историю, где в иллюстрированной форме подана информация о памятниках советским солдатам, расположенным на территории Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, в книге собраны далеко не все братские и индивидуальные захоронения. Лишь несколько десятков. Издание не получило должного финансирования. На родине идею не только не поддержали, книга оказалась под запретом. А многие из памятников сейчас и вовсе можно увидеть только на этих страницах. Среди авторов издания Балтийское географическое общество. Представители ассоциации также занимаются реконструкцией захоронений.

Илгарт Зейберт, председатель правления латвийской ассоциации «Балтийское географическое общество»:

Это белорусская Хатынь – Злекас. Этот валун олицетворяет хутор со всеми жителями, сколько там было. Таких валунов 22. И это символический памятник останкам людей, которые остались после сожжения хуторов. И мое общество сделало проект реконструкции этого мемориала. И каждый год 7 декабря мы едем на этот мемориал, возлагаем цветы и отдаем дань тем латышам, которые были убиты от рук палачей.