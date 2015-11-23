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Дегустатор шоколада в Великобритании: как и на каких условиях получить «самую сладкую работу в мире»?

23 ноября 2015 13:52
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Новости Великобритании. Компания по производству шоколада объявила поиск кандидатов на «самую сладкую работу в мире»  главного дегустатора на новой фабрике.

Соискателю предлагают годовой контракт и заработную плату в виде месячной нормы шоколада. 

Для данной работы не требуются специальные навыки: только вкусовые рецепторы.

Компания открывает новый завод в Шотландии, и, чтобы отметить это событие, планирует выпустить новый оригинальный вкус, который и придумает новый главный дегустатор.

В обязанности этого человека будет также входить участие в дегустационных комиссиях, контроль качества продукции и оценка шоколада конкурентов, сообщает газета The Mirror.

Работнику будет обеспечена постоянная поставка шоколада на дом для пробы и оценки.

Дегустатор шоколада в Великобритании: как и на каких условиях получить «самую сладкую работу в мире»?-1

Кристин МакНатт, глава отдела развития компании:
Это не шутка, мы действительно ищем главного дегустатора.
Мы хотим, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу, поэтому мы предлагаем нашим покупателям такие угощения как мороженое, чипсы и, конечно, шоколад.
На данный момент у нас есть четыре вида шоколада: молочный, медовый, темный и шотландский мятный шоколад.
На нашей новой фабрике мы сможем производить более 5 миллионов плиток шоколада ежегодно, и мы надеемся, что найдем новых специалистов, которые смогут привнести в нашу продукцию что-то новое.

Дегустатор шоколада в Великобритании: как и на каких условиях получить «самую сладкую работу в мире»?-4

Также компания сообщила, что кандидаты на должность могут быть любого возраста.

В качестве собеседования они должны описать шоколад своей мечты и доказать, почему они подходят на эту должность.

Четыре лучших предложенных вкуса будут испытаны, а из двух финалистов специальным голосованием будет выбран победитель.

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Необычное

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