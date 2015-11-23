Дегустатор шоколада в Великобритании: как и на каких условиях получить «самую сладкую работу в мире»?

Новости Великобритании. Компания по производству шоколада объявила поиск кандидатов на «самую сладкую работу в мире» – главного дегустатора на новой фабрике.

Соискателю предлагают годовой контракт и заработную плату в виде месячной нормы шоколада.

Для данной работы не требуются специальные навыки: только вкусовые рецепторы.

Компания открывает новый завод в Шотландии, и, чтобы отметить это событие, планирует выпустить новый оригинальный вкус, который и придумает новый главный дегустатор.

В обязанности этого человека будет также входить участие в дегустационных комиссиях, контроль качества продукции и оценка шоколада конкурентов, сообщает газета The Mirror.