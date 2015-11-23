Дегустатор шоколада в Великобритании: как и на каких условиях получить «самую сладкую работу в мире»?
Новости Великобритании. Компания по производству шоколада объявила поиск кандидатов на «самую сладкую работу в мире» – главного дегустатора на новой фабрике.
Соискателю предлагают годовой контракт и заработную плату в виде месячной нормы шоколада.
Для данной работы не требуются специальные навыки: только вкусовые рецепторы.
Компания открывает новый завод в Шотландии, и, чтобы отметить это событие, планирует выпустить новый оригинальный вкус, который и придумает новый главный дегустатор.
В обязанности этого человека будет также входить участие в дегустационных комиссиях, контроль качества продукции и оценка шоколада конкурентов, сообщает газета The Mirror.
Работнику будет обеспечена постоянная поставка шоколада на дом для пробы и оценки.
Кристин МакНатт, глава отдела развития компании:
Это не шутка, мы действительно ищем главного дегустатора.
Мы хотим, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу, поэтому мы предлагаем нашим покупателям такие угощения как мороженое, чипсы и, конечно, шоколад.
На данный момент у нас есть четыре вида шоколада: молочный, медовый, темный и шотландский мятный шоколад.
На нашей новой фабрике мы сможем производить более 5 миллионов плиток шоколада ежегодно, и мы надеемся, что найдем новых специалистов, которые смогут привнести в нашу продукцию что-то новое.
Также компания сообщила, что кандидаты на должность могут быть любого возраста.
В качестве собеседования они должны описать шоколад своей мечты и доказать, почему они подходят на эту должность.
Четыре лучших предложенных вкуса будут испытаны, а из двух финалистов специальным голосованием будет выбран победитель.
Перевод: Лилия Соломенкова