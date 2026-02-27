Дефилируют по подиуму даже после 70! Узнали, как белорусские пенсионерки обучаются моделингу

Работа над имиджем, просмотры показов недель мод уже давно стали неотъемлемой частью их жизни. В расписании появились и уроки актерского мастерства, ораторское искусство, этикет и даже мастер-классы по макияжу. Все это помогает лучше узнать себя и не бояться проявлять индивидуальность.

Лариса Главатских, руководитель студии «Новая Я» ТЦСОН Советского района г. Минска:

В нашей модельной школе учатся женщины 60+. Ученицам, которых вы сегодня видели – 74, 77. Вы не догадаетесь, кто из них имеет этот возраст. Настолько наши женщины подтянуты, полны жизненной энергии. Вот это самое главное. Главное, что дает красоту – это не морщинки или отсутствие морщинок, даже не подтянутая фигура. Это энергия жизни. Когда женщина хочет жить, хочет общаться, путешествовать, дружить, она красавица.