Дефилируют по подиуму даже после 70! Узнали, как белорусские пенсионерки обучаются моделингу

Работа над имиджем, просмотры показов недель мод уже давно стали неотъемлемой частью их жизни. В расписании появились и уроки актерского мастерства, ораторское искусство, этикет и даже мастер-классы по макияжу. Все это помогает лучше узнать себя и не бояться проявлять индивидуальность.
Лариса Главатских, руководитель студии «Новая Я» ТЦСОН Советского района г. Минска:
В нашей модельной школе учатся женщины 60+. Ученицам, которых вы сегодня видели – 74, 77. Вы не догадаетесь, кто из них имеет этот возраст. Настолько наши женщины подтянуты, полны жизненной энергии. Вот это самое главное. Главное, что дает красоту – это не морщинки или отсутствие морщинок, даже не подтянутая фигура. Это энергия жизни. Когда женщина хочет жить, хочет общаться, путешествовать, дружить, она красавица.
Студию стиля «Новая Я» основала волонтер, тренер активного долголетия программы развития ООН в Беларуси Лариса Главатских три года назад. Блестящая медийная карьера, а после курс моделинга в итальянском скаут-агентстве, работа с известными кутюрье и новые открытия. Настоящее сообщество для творческих и стильных белорусок 60+ на базе территориального центра социального обслуживания.
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