Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

В столице белорусского конного спорта – Ратомке – завтра стартуют международные соревнования по троеборью. На участие в них заявлены сто пар из Беларуси, России, Украины и Эстонии.

Это не старт, но ключевой момент перед соревнованиями. Выводка или кастинг на пригодность. Перед дефиле, моделей, то есть лошадей, наездники приводят в порядок. Моют, заплетают и проверяют подковы. Ведь даже сегодня судьи еще могут «выбить» всадника из седла.

Аня Немцева к соревнованиям готовит сразу две лошади. Грема и Златого. Ей всего шестнадцать. Но в конном спорте девушка лучшая среди юношей. В этом возрасте спортсмены обоих полов выступают в равных условиях. По результатам она третий год побеждает на республиканском первенстве. Немцева — участник двух чемпионатов Европы. В августе поедет на третий в составе белорусской команды. Сегодня на конюшне она и банщик, и работник солярия и парикмахер.

Анна Немцева, участница соревнований (Беларусь):

Заплетают лошадей по-разному. Или делают косичку, потом её укладывают вдвое и перевязывают резинкой. Или берут побольше гривы, получается такая круглая гулечка.

У него не одна подкова на счастье. Юрий Колодочкин — один из старейших конников в Беларуси. В Ратомке с открытия. В 60-е был чемпионом Союза, и выступал в составе сборной ССР. Тогда всадники работали универсально. Сам ковал и сам подковывал. Сейчас обслуживает только профессионалов. Знает, как не вогнать гвоздь в копыто, и как с помощью глины сделать так, чтобы лошадь не хромала.

Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, кому в этом году Международная федерация конного спорта доверила проведение этапа Кубка мира. Конкурентом была Россия, но там грунт не подошел. По сложности у соревнований — три звезды. Верховая борьба такого уровня входят в олимпийскую программу. У нас состязания стартуют уже в третий раз. Беларусь на них представят 7 всадников из 23 пар-участниц. Пройдут и соревнования на две и на одну звезду. Но сегодня судьи решат, кого допустить, а кого придержать в узде.

Наталья Юранова, судья международной категории (Беларусь):

Главное, чтобы она ни на что не жаловалась. Не было видно хромоты, не была изможденной, слабой. Не кашляла. Как она себя ведет и представляет, как двигается шагом.

Троеборье — это комбинированная дисциплина. В ней — манежная езда, полевые испытания и соревнования по преодолению препятствий. До 25 числа всадники пройдут трассу через водоемы и бревенчатые пирамиды длиною в 4,5 километра, преодолеют 12 искусственных препятствий с барьерами. А пока пары оттачивают шаг и синхронность движений для показательной езды.

В этом году у соревнований новый облик. Впервые наездники смогут накапливать очки. А пятнадцать лучших спортсменов получат уникальную возможность разделить призовой фонд в 200 тысяч долларов. Для этого два лучших результата каждого всадника возьмут в расчет после двенадцати этапов. Они пройдут в десяти странах на трех континентах. Результаты первого отбора станут известны уже завтра — в первый день соревнований.