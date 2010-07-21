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Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

21 июля 2010 18:35
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В столице белорусского конного спорта – Ратомке – завтра стартуют международные соревнования по троеборью. На участие в них заявлены сто пар из Беларуси, России, Украины и Эстонии.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Это не старт, но ключевой момент перед соревнованиями. Выводка или кастинг на пригодность. Перед дефиле, моделей, то есть лошадей, наездники приводят в порядок. Моют, заплетают и проверяют подковы. Ведь даже сегодня судьи еще могут «выбить» всадника из седла.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Аня Немцева к соревнованиям готовит сразу две лошади. Грема и Златого. Ей всего шестнадцать. Но в конном спорте девушка лучшая среди юношей. В этом возрасте спортсмены обоих полов выступают в равных условиях. По результатам она третий год побеждает на республиканском первенстве. Немцева — участник двух чемпионатов Европы. В августе поедет на третий в составе белорусской команды. Сегодня на конюшне она и банщик, и работник солярия и парикмахер.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Анна Немцева, участница соревнований (Беларусь):
Заплетают лошадей по-разному. Или делают косичку, потом её укладывают вдвое и перевязывают резинкой. Или берут побольше гривы, получается такая круглая гулечка.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

У него не одна подкова на счастье. Юрий Колодочкин — один из старейших конников в Беларуси. В Ратомке с открытия. В 60-е был чемпионом Союза, и выступал в составе сборной ССР. Тогда всадники работали универсально. Сам ковал и сам подковывал. Сейчас обслуживает только профессионалов. Знает, как не вогнать гвоздь в копыто, и как с помощью глины сделать так, чтобы лошадь не хромала.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, кому в этом году Международная федерация конного спорта доверила проведение этапа Кубка мира. Конкурентом была Россия, но там грунт не подошел. По сложности у соревнований — три звезды. Верховая борьба такого уровня входят в олимпийскую программу. У нас состязания стартуют уже в третий раз. Беларусь на них представят 7 всадников из 23 пар-участниц. Пройдут и соревнования на две и на одну звезду. Но сегодня судьи решат, кого допустить, а кого придержать в узде.

Наталья Юранова, судья международной категории (Беларусь):
Главное, чтобы она ни на что не жаловалась. Не было видно хромоты, не была изможденной, слабой. Не кашляла. Как она себя ведет и представляет, как двигается шагом.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Троеборье — это комбинированная дисциплина. В ней — манежная езда, полевые испытания и соревнования по преодолению препятствий. До 25 числа всадники пройдут трассу через водоемы и бревенчатые пирамиды длиною в 4,5 километра, преодолеют 12 искусственных препятствий с барьерами. А пока пары оттачивают шаг и синхронность движений для показательной езды.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

В этом году у соревнований новый облик. Впервые наездники смогут накапливать очки. А пятнадцать лучших спортсменов получат уникальную возможность разделить призовой фонд в 200 тысяч долларов. Для этого два лучших результата каждого всадника возьмут в расчет после двенадцати этапов. Они пройдут в десяти странах на трех континентах. Результаты первого отбора станут известны уже завтра — в первый день соревнований.

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

Дефиле лошадей на этапе Кубка мира по конному спорту под Минском

# общество # Фотофакт

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