Дефицит врачей и переизбыток бухгалтеров

Такая ситуация отмечается на рынке труда Беларуси, причём как в городах, так и в сельской местности. Переизбыток юристов наблюдается в городах: количество безработных дипломированных специалистов с юридическим образованием почти в семь раз превышает потребность нанимателей. Сложная ситуация с поиском работы и для преподавателей. А вот водителю, электромонтеру, каменщику, штукатуру и плотнику найти работу легче всего. На рынке труда в этих вакансиях дефицита нет.

В городе также не хватает швей-мотористок, газоэлектросварщиков, а также инженеров-программистов. В сельской местности самыми востребованными специалистами с высшим образованием являются ветврачи и зоотехники. Кроме того, на селе не хватает агрономов.